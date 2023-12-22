Совет Безопасности ООН отложил голосование по резолюции о гуманитарной помощи Газе на фоне усиливающегося голода в регионе.

Совет Безопасности ООН отложил голосование по резолюции, направленной на улучшение гуманитарной помощи Газе, из-за осложнений в переговорах. Резолюция, которая не призывает к немедленному прекращению военных действий, но предусматривает срочные меры для облегчения гуманитарного доступа, теперь поддерживается США. Голосование планируется на пятницу.

реклама

По данным ООН, около четверти населения Газы, или полмиллиона человек, сталкиваются с голодом. В течение следующих шести недель 2,4 миллиона человек может оказаться в аналогичном положении.

С момента начала атак на Газу 7 октября, исходя из данных Минздрава сектора Газа, погибло более 20 000 палестинцев, а 53 320 получили ранения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить отправку гуманитарной помощи в Газу, включая медикаменты и медицинское оборудование. Также он призвал к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению политического процесса.