Европейское космическое агентство (ESA) подтверждает, что первый запуск ракеты Ariane 6 остается запланированным на середину 2024 года, несмотря на проблемы во время недавнего теста верхней ступени.

Европейское космическое агентство (ESA) подтверждает, что планы на первый полет ракеты Ariane 6 не изменились и запуск ожидается в середине 2024 года. Это заявление следует после прерванного испытания верхней ступени ракеты.

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15 декабря на космодроме в Куру прошел успешный тест прототипа Ariane 6. В ходе теста CTLO3 ракету заправили топливом, провели тренировочный отсчет и осуществили четырехсекундную работу двигателя основной ступени Vulcain 2.1. Тест также включал симуляцию сложных условий запуска и режимов аварийной остановки с ограниченными ресурсами управления.

Однако, тест верхней ступени ракеты, проведенный ранее в Германии, был прерван на второй минуте из-за выхода параметров за установленные границы. Этот тест, HFT-4, имел целью проверить работу ступени в экстремальных условиях. ESA ведет расследование причин прерывания, ожидая представить результаты в середине января.

Тем не менее, в ESA уверены, что эти проблемы не повлияют на график запуска Ariane 6. Запланированный период запуска — с 15 июня по 31 июля 2024 года.

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В начале 2024 года продолжатся дополнительные тесты системы запуска, в том числе испытания системы отсоединения топливных шлангов на стартовой площадке. Космодром Куру ожидает прибытие оборудования для первого запуска Ariane 6 в середине февраля.