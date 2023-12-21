Porsche и Aston Martin будут первыми автопроизводителями, интегрировавшими новое поколение Carplay от Apple

Компании Porsche и Aston Martin объявили о своем партнерстве с Apple для интеграции новой версии Carplay в свои автомобили. Ожидается, что новая система будет доступна в их автомобилях начиная с 2024 года. Особенностью нового Carplay является его расширение на все экраны внутри автомобиля, включая приборную панель.

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Помимо стандартных функций Carplay, новое поколение системы предоставляет поддержку для управления различными функциями автомобиля, такими как управление радиостанциями и настройка температуры, прямо из интерфейса Apple.

Пока неизвестно, для каких конкретных моделей Porsche и Aston Martin будет доступно новое поколение Carplay, а также будут ли существующие автомобили обновлены для поддержки этой системы через программное обновление.

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Apple уже объявила, что другие автопроизводители, такие как Land Rover, Mercedes-Benz, Lincoln, Audi, Volvo, Honda, Nissan, Ford, Jaguar, Acura, Polestar, Infiniti и Renault, также поддержат Carplay нового поколения.