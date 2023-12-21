Warner Bros Discovery и Paramount начали переговоры о возможном слиянии, целью которого является укрепление позиций в стриминг-индустрии. Обсуждается также объединение их стриминг-сервисов Paramount+ и Max.

Индустрия медиа готовится к новому масштабному событию: компании Warner Bros Discovery и Paramount начали первые серьезные разговоры о возможном объединении. Это решение нацелено на укрепление позиций обеих компаний в борьбе с мировыми лидерами стриминга, такими как Netflix и Disney.

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Первая встреча генеральных директоров Дэвида Заслава из Warner Bros Discovery и Боба Бэкиша из Paramount в Нью-Йорке продолжалась несколько часов. Одним из ключевых обсуждаемых вопросов стала возможность объединения стриминговых сервисов Paramount+ и Max. Важно подчеркнуть, что детали сделки пока остаются в тайне, включая вопрос о том, кто из них станет инициатором объединения.

Следует напомнить, что Warner Bros Discovery слилась с Discovery Network лишь в 2022 году, и на данный момент ее рыночная капитализация составляет около $28 миллиардов США. Paramount+ был представлен на рынке менее года назад в Германии, в то время как Max, созданный Warner, доступен только в США. В 2023 году рынок стриминговых сервисов претерпел некоторые изменения, такие как увеличение цен и введение рекламы со стороны Netflix и Disney.

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