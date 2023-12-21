Адвокатская фирма Graf von Westphalen столкнулась с серьезной кибератакой, затронувшей ее IT-системы

Немецкая адвокатская фирма Graf von Westphalen (GvW) подверглась серьезной кибератаке. Атака затронула IT-системы компании, включая отделы GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, GvW Graf von Westphalen Insolvenzverwaltung und Sanierung Rechtsanwaltspartnerschaft mbB и Graf von Westphalen GmbH.

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Инцидент был обнаружен 15 декабря 2023 года. Фирма немедленно приняла меры по защите своих систем и данных. В случае обнаружения незаконного доступа к данным, GvW обещает уведомить пострадавших. Кроме того, фирма предупреждает о возможном злоупотреблении и предлагает обратиться к рекомендациям BSI и BKA по вопросам кибербезопасности.

Сайты компании gvw.com и gvw-is.com не пострадали, и GvW по-прежнему доступна по телефону и через электронную почту адвокатов. Однако из-за атаки переписка по электронной почте ограничена, и могут возникать задержки в обработке запросов.

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GvW является одной из крупнейших независимых юридических фирм в Германии с более чем 230 адвокатами. У нее есть офисы в Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Мюнхене и Штутгарте, а также за рубежом в Шанхае, Хошимине, Стамбуле и Брюсселе. Фирма работает с клиентами из различных отраслей, включая авиацию, финансы, гостиничный бизнес, здравоохранение, энергетику, технологии, недвижимость, инфраструктуру, пищевую промышленность и страхование.