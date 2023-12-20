Amazon и Games Workshop заключили сделку о создании фильмов и сериалов по вселенной Warhammer 40000

Компания Games Workshop, известная созданием популярной вселенной Warhammer 40,000, заключила историческое соглашение с крупным стриминговым сервисом Amazon. Согласно этой сделке, вселенная Warhammer 40000 будет адаптирована для больших и малых экранов.

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Британский актер Генри Кавилл, который сыграл роль Супермена, присоединился к проекту в качестве исполнительного продюсера и актера. Это сотрудничество придает проекту дополнительную звездную мощь.

Warhammer 40000 - это популярная вселенная, в которой модели миниатюрных солдатиков сражаются друг с другом в футуристических мирах. Игра имеет миллионы поклонников по всему миру, и она стала основой для создания фильмов и сериалов.

Соглашение предоставляет Amazon право на создание фильмов и телевизионных проектов на основе вселенной Warhammer 40000. Это также означает, что Amazon сможет привлекать талантливых актеров для проекта.

После официального объявления о сделке, акции Games Workshop подорожали, что свидетельствует о высоких ожиданиях от этого сотрудничества.

Команда сценаристов уже формируется для переноса вселенной Warhammer на экраны. Какие истории будут рассказаны в первую очередь и начнется ли съемочный процесс с фильма или телесериала - эти вопросы будут решены в ближайшем будущем.

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Соглашение также предоставляет Amazon право на адаптацию других франшиз Warhammer в будущем. Компания Games Workshop и Amazon будут работать в ближайшие 12 месяцев над разработкой "креативных рекомендаций" для производства фильмов и сериалов.