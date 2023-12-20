Nvidia разработала специальную версию видеокарты Geforce RTX 4090, названную Geforce RTX 4090D, для соответствия экспортным ограничениям США и продажи на китайском рынке.

Компания Nvidia анонсировала создание новой модификации видеокарты Geforce RTX 4090, нацеленной на китайский рынок. Эта модель, предположительно называемая Geforce RTX 4090D (Dragon), будет обладать сокращенным числом вычислительных ядер, чтобы удовлетворить экспортные ограничения, установленные американскими регуляторами.

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Ожидается, что в основе новинки лежит GPU AD-102-250 с урезанным количеством шейдерных блоков, что позволит снизить общую вычислительную мощность до допустимого предела в 4.800 TPP. Такой ход позволит Nvidia избежать нарушения норм, установленных Министерством торговли США, и реализовать продукт на территории Китая.

Предполагается, что модифицированная версия будет иметь максимальную тепловую мощность на уровне 425 Вт и не будет поддерживать функцию разгона. Тем не менее, в остальном, включая параметры памяти, новая версия может соответствовать стандартной модели RTX 4090.

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Стоит отметить, что в случае выпуска видеокарты в таком формате, Министерство торговли США может пересмотреть свои экспортные правила, что потенциально окажет влияние на весь ассортимент продукции Nvidia, предназначенной для международного рынка.