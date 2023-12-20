Activision Blizzard приняла решение о полном возвращении своих команд по контролю качества (QA) к работе в офисе.

Компания Activision Blizzard приняла решение о возвращении своих команд по контролю качества (QA) к полному рабочему дню в офисе. Это решение критикуют представители работников, описывая его как "мягкое сокращение штата", которое может привести к вытеснению некоторых сотрудников из компании.

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Согласно заявлению группы работников ABK Workers Alliance, многие места работы QA-сотрудников уже были нестабильными. Activision Blizzard утверждает, что возвращение в офис обеспечит улучшенные условия для работы, включая более быстрый интернет, лучшее взаимодействие команд и доступ к оборудованию.

Компания также заявляет о готовности искать "разумные и выполнимые решения" для сотрудников с особыми потребностями, включая людей с инвалидностью и различными медицинскими условиями.

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Работники QA-отдела Activision Blizzard ранее выражали недовольство условиями труда, включая низкую зарплату, отсутствие медицинской страховки и длительные рабочие смены. С начала 2022 года в компании Raven Software, принадлежащей Activision, была создана настоящая профсоюзная организация, а в начале 2023 года QA-сотрудники дочерней компании Microsoft Zenimax также начали объединяться.