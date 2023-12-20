Компания Volkswagen объявила о запуске программы эффективности, направленной на экономию 4 миллиардов евро к 2024 году

Концерн Volkswagen запускает программу эффективности, которая должна продлиться до 2026 года. Уже к 2024 году компания планирует сэкономить €4 миллиарда. Это решение было принято руководством и профсоюзом на двухдневной конференции в Берлине.

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Основное внимание в рамках программы экономии уделяется сокращению персональных расходов. В административном отделе Volkswagen планируется сократить расходы на 20%, что может привести к увольнению нескольких тысяч сотрудников. Планируются также досрочные расторжения трудовых контрактов, особенно для старших сотрудников, которым предложат выходить на пенсию с компенсациями.

Кроме того, экономия затронет и другие области: планируется сокращение расходов на закупки примерно на €300 миллионов за счет переговоров о более выгодных условиях с поставщиками, а также сокращение времени разработки новых моделей с 50 до 36 месяцев и оптимизация производственных процессов.

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Программа эффективности позволит Volkswagen расширить экономию до €10 миллиардов к 2026 году. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме намерен доказать, что может не только ставить амбициозные задачи, но и внедрять новое сознание эффективности в работу концерна.