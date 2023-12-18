Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, обратился к американскому коллеге Энтони Блинкену с просьбой влиять на Израиль с целью прекращения атак на Газу

Министр иностранных дел Турции, Хакан Фидан, обратился к своему американскому коллеге, Энтони Блинкену, с просьбой воспользоваться своим влиянием на Израиль с целью остановить израильские атаки на сектор Газа и Западный берег. Эту информацию сообщил источник из турецкого дипломатического корпуса.

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Турция, поддерживая идею двухгосударственного решения для десятилетнего конфликта, выразила резкую критику в адрес Израиля и призвала к полному прекращению огня, а также к судебному преследованию израильских лидеров за возможные военные преступления. Также была высказано негодование в отношении поддержки Израилю со стороны Запада.

США, являясь теснейшим союзником Израиля, неоднократно подтверждали свою поддержку праву Израиля на самооборону после нарушения границы боевиками из Хамаса 7 октября. Однако последние призывы со стороны США к Израилю соблюдать сдержанность в ходе военной кампании, которая, по данным газовых здравоохранительных органов, привела к гибели почти 19 000 человек и разрушению значительной части сектора Газа, стали более настойчивыми.

Фидан выразил обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в секторе Газа и Западном берегу из-за израильских атак. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также обсудил с президентом США Джо Байденом вопрос о необходимости достижения перемирия в Газе.

Фидан подчеркнул важность доведения Израиля до переговорного стола после полного прекращения огня, с целью начала процесса, направленного на достижение справедливого и долгосрочного мира на основе двухгосударственного решения.

Несмотря на жесткую риторику в адрес Израиля, Турция поддерживает коммерческие связи с этой страной. Министр торговли Турции, Омер Болат, сообщил, что объем торговли между Турцией и Израилем сократился на 48% с 7 октября, и что большая часть торговли осуществляется международными компаниями, работающими в Турции. Кроме того, товары, направляемые палестинцам, также должны проходить через Израиль.

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В ходе звонка министры также обсудили другие вопросы, включая членство Швеции в НАТО и запрос Турции на покупку истребителей F-16 у Соединенных Штатов.