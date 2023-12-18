Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь США, вызвав беспокойство и осуждение со стороны международного сообщества. Это последнее в серии испытаний ракет, нарушающих резолюции ООН, и усиливает напряженность в регионе.

Северная Корея снова привлекла внимание международного сообщества, проведя испытание предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), которая, по мнению экспертов, способна достичь территории Соединенных Штатов. Испытание было зафиксировано военными властями Южной Кореи и Японии. Согласно их данным, ракета была запущена под крутым углом и преодолела около 1000 километров, упав в Японское море.

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Этот запуск стал частью серии испытаний ICBM, проводимых Пхеньяном в этом году. Накануне этого события Северная Корея также провела испытание ракеты короткого радиуса действия, нарушая тем самым резолюции ООН, запрещающие Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет любой дальности. Эти действия вызвали резкую критику со стороны южнокорейского и японского правительств, которые осудили действия Пхеньяна как серьезную провокацию и угрозу миру и стабильности в регионе.

Напряженность на Корейском полуострове продолжает нарастать вслед за возобновлением широкомасштабных совместных военных упражнений Соединенных Штатов и Южной Кореи, после периода их ограничения или полного прекращения.

В ответ на недавний запуск Северной Кореей своего первого военного спутника для разведки в ноябре, США вместе с Южной Кореей, Японией и Австралией ввели новые санкции против Пхеньяна. Эти меры были предприняты в связи с обвинениями в применении технологий, которые могут быть связаны с программой разработки межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей.

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Пхеньян, уже страдающий от жестких международных санкций из-за своей ядерной и ракетной программы, продолжает нарушать международные нормы, углубляя напряженность и нестабильность в регионе