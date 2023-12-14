Франция запускает специализированный хаб данных для поддержки разработки искусственного интеллекта на французском языке.

Франция объявила о создании специализированного хаба данных для разработчиков искусственного интеллекта, ориентированного на французский язык. Новость была ожидаемой сторонниками французской культуры, заинтересованными в продвижении искусственного интеллекта, способного понимать и обрабатывать французский язык. Пока что наиболее известные системы, такие как ChatGPT или Bard, в основном используют англоязычные данные.

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Проект, поддержанный правительством Франции, будет реализован силами стартапа, инкубируемого Дирекцией по цифровым технологиям (Dinum). Новый хаб данных получит название «Villers-Cotterêts», в честь замка, где пять веков назад французский король Франциск I подписал ордонанс, устанавливающий французский язык в качестве официального вместо латинского. Задачей хаба будет сбор и объединение большого объема текстов на французском языке для обучения и улучшения моделей искусственного интеллекта.

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Первая бета-версия хаба ожидается в течение шести месяцев. Инициатива призвана усилить присутствие и понимание французского языка в области искусственного интеллекта, что станет значительным шагом в развитии многоязычности и разнообразия в этой области.