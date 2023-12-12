Система обороны от беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемая для Германской армии, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Система обороны от беспилотников, предназначенная для немецкой армии, оказалась намного дороже, чем изначально планировалось. Программа столкнулась с проблемами из-за значительного увеличения затрат.

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В 2020 году Министерство обороны, которое тогда возглавляла Консервативная партия (CDU), утвердило проект по созданию системы обороны от беспилотных летательных аппаратов и ракет, названный "Проект по разработке системы ПВО для ближней и ближайшей обороны воинской части от воздушных целей". Проект включал четыре системы, которые должны были быть установлены на различные виды военной техники и обеспечивать защиту от наступающих ракет и беспилотников.

Изначально стоимость проекта оценивалась в €240,6 миллионов. Однако по информации журнала Der Spiegel, затраты значительно выросли.

Согласно текущим данным, Министерство финансов оценивает стоимость системы ПВО в настоящее время примерно в €1,3 миллиарда. Эти цифры содержатся в документе, который Министерство финансов собирается представить в бюджетный комитет Бундестага. Комитет должен одобрить закупки для вооруженных сил, стоимость которых превышает €25 миллионов. Документ находится в распоряжении Der Spiegel.

Причиной увеличения затрат стали высокие расходы на разработку, а также необходимость увеличения уровня защиты в ближней зоне из-за событий в Украине.

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Внутренний документ Бундесчетной палаты, указывает на то, что затраты на разработку превысили исходные оценки более чем в пять раз. Палата также выразила сомнение в том, что предложенная цена является разумной, и предложила провести проверку цены. Она также рекомендовала Министерству обороны вести переговоры с поставщиком и предупредить его о возможности срыва проекта в случае дополнительного роста стоимости.