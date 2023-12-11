Конфликт между США и Китаем в сфере производства батарей для электромобилей наращивает напряжение.

Эскалируется конфликт между США и Китаем в сфере высоких технологий, на этот раз он касается производства батарей для электрических автомобилей. В начале месяца Министерство Финансов и Энергетики США предложили правила, которые ограничивают возможность покупателей электромобилей получать налоговые кредиты, если их автомобили используют батареи, содержащие материалы из Китая и других стран, считаемых "враждебными" Соединенным Штатам.

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Китай ответил, заявив, что эти правила "дискриминируют китайские компании и нарушают правила Всемирной торговой организации". Эти меры могут помешать усилиям администрации Джо Байдена по продвижению электромобилей как части плана по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году.

Также в центре внимания находится попытка США сдержать доминирование Китая в растущем секторе электромобилей. Китайские компании CATL и BYD вместе занимают около 53% мирового рынка батарей для электрических автомобилей. Китай также является крупнейшим рынком электрических автомобилей в мире, и эти меры могут оказать негативное воздействие на стратегические планы США по сокращению зависимости от китайских поставок в этой области.

Южнокорейские компании, такие как LG, Samsung и SK On, предоставляют альтернативы китайским батареям, но они также сталкиваются с геополитическими сложностями. Несмотря на то, что SK On планирует строительство заводов по производству батарей в США, она сталкивается с высокими издержками из-за поиска альтернативных источников сырья, не связанных с Китаем.

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В целом, конфликт между США и Китаем в сфере батарей для электромобилей может повлиять на стратегические и экономические аспекты этой важной отрасли