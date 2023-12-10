SAP вводит новую систему оценки сотрудников 'Winning Culture', разделяя их на категории и планируя сократить дни удаленной работы до трех в неделю.

Руководство SAP, под предводительством Кристиана Кляйна, выражает неудовлетворенность текущим уровнем 'рабочей культуры' и планирует внедрить систему оценки сотрудников 'Winning Culture'. Она предполагает разделение персонала на категории 'Performer', 'Achiever' и 'Improver' для выделения и поощрения выдающихся сотрудников.

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Такие изменения вызывают беспокойство среди профсоюза, который опасается уменьшения зарплат для среднего персонала и увольнения тех, кто не соответствует установленным стандартам. Кроме того, SAP планирует сократить количество дней удаленной работы до трех в неделю. Пока еще идут переговоры между руководством и профсоюзом, и весь персонал еще не был проинформирован о предстоящих изменениях.

Руководство компании стремится создать более результативную рабочую среду, заменяя существующую систему 'SAP Talk' на новый метод оценки. Однако планы вызывают сопротивление профсоюза и сотрудников, опасающихся возможного неравенства и дополнительного давления. Повышение требований к присутствию в офисе также может сказаться на балансе между работой и личной жизнью. Руководство подчеркивает важность обратной связи и четких целей для поддержки и мотивации сотрудников.

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Ожидается, что эти изменения могут затронуть не только рабочую культуру компании SAP, но и ее рейтинг как привлекательного работодателя в Германии. Компания, ранее занимавшая высокие позиции в рейтингах мнений сотрудников, может столкнуться с вызовами и критикой из-за новых инициатив, которые уже вызвали сопротивление со стороны части персонала.