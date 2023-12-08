Linux с внедрением Systemd получает собственную версию "синего экрана смерти" и другие обновления

Команда разработчиков Systemd представила новое обновление своего набора инструментов и служб для Linux-систем, и одним из заметных нововведений стал "синий экран смерти" (BSoD), схожий с тем, что присутствует в операционной системе Windows. Этот новый инструмент предназначен для отображения сообщений об ошибках, которые могут возникнуть при загрузке операционной системы. Он отличается синим фоном и включает QR-код, который пользователи могут отсканировать для получения дополнительной помощи.

реклама

BSoD будет полезен в выявлении и решении проблем, связанных с ядром Linux и аппаратным обеспечением. Он предоставляет более наглядный способ отслеживания и устранения потенциальных проблем, которые могут возникнуть в процессе загрузки системы.

Кроме того, в этом обновлении появился новый инструмент под названием Systemd-VMspawn. Он предоставляет функциональность для управления виртуальными машинами на Linux-серверах. Этот инструмент позволяет администраторам управлять виртуальными машинами с помощью знакомых интерфейсов и функций, подобных тем, которые используются при работе с контейнерами через Systemd-Nspawn. На данный момент Systemd-VMspawn поддерживает виртуализацию с использованием Qemu.

Это обновление Systemd также включает в себя улучшенные функции, связанные с шифрованием и поддержкой TPMv2. Разработчики пересмотрели процесс запуска служб, перейдя от форка к Posix-Spawn. Это улучшит стабильность и производительность системы, а также поможет избежать проблем, связанных с предыдущим методом.

Важно отметить, что новая версия Systemd больше не будет поддерживать старые SysV-скрипты и интерфейс Cgroupv1. Это означает, что разработчики Linux будут поощрять использование более современных методов и средств для управления службами и контейнерами.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Система Systemd становится все более многофункциональной, предоставляя пользователям и администраторам Linux-систем инструменты для упрощения управления и обслуживания операционных систем.