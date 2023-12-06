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На недавнем саммите Google K&I Black Summit для чернокожих сотрудников произошел неприятный инцидент, связанный с распространением блокнотов. На передней обложке блокнотов, раздаваемых участникам мероприятия, было напечатано название саммита и его тема "Seize the moment". Однако внутри блокнота был неожиданный надпись: "I was just cotton the moment, but I came back to take your notes"
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Эта фраза, вероятно, задумывалась как игра слов, связанная с использованием экологичных переработанных хлопковых материалов для изготовления блокнота, но ее контекст вызвал смущение среди участников саммита чернокожих сотрудников из-за неудачного выбора слов.
После запроса на комментарий, представитель Google подтвердил, что компания действительно раздавала эти блокноты, но отметил, что они были приобретены у стороннего поставщика, и Google не добавлял эту спорную строку. Компания не предоставила возможности обсудить условия обнародования этого заявления, но при этом не отрицает факта раздачи таких блокнотов.
Вопрос о том, как участники саммита могли воспринять эту неловкую строку в блокноте, остается открытым, так как представитель Google не дал прямого ответа. Ясно, что тот, кто был ответственен за заказ блокнотов, не проявил должной внимательности к тому, как они могут быть восприняты.