На саммите Google K&I Black Summit произошел инцидент с блокнотами, на которых были спорные надписи. Представитель Google подтвердил, что блокноты были разданы, но заявил, что спорная фраза была добавлена сторонним поставщиком.

На недавнем саммите Google K&I Black Summit для чернокожих сотрудников произошел неприятный инцидент, связанный с распространением блокнотов. На передней обложке блокнотов, раздаваемых участникам мероприятия, было напечатано название саммита и его тема "Seize the moment". Однако внутри блокнота был неожиданный надпись: "I was just cotton the moment, but I came back to take your notes"

Эта фраза, вероятно, задумывалась как игра слов, связанная с использованием экологичных переработанных хлопковых материалов для изготовления блокнота, но ее контекст вызвал смущение среди участников саммита чернокожих сотрудников из-за неудачного выбора слов.

После запроса на комментарий, представитель Google подтвердил, что компания действительно раздавала эти блокноты, но отметил, что они были приобретены у стороннего поставщика, и Google не добавлял эту спорную строку. Компания не предоставила возможности обсудить условия обнародования этого заявления, но при этом не отрицает факта раздачи таких блокнотов.

Вопрос о том, как участники саммита могли воспринять эту неловкую строку в блокноте, остается открытым, так как представитель Google не дал прямого ответа. Ясно, что тот, кто был ответственен за заказ блокнотов, не проявил должной внимательности к тому, как они могут быть восприняты.