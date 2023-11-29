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Mirakl
SpaceX готовится к запуску улучшенной версии космического корабля Starship
SpaceX планирует запуск второй версии Starship, обещающей улучшения в грузоподъемности, эффективности и надежности

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SpaceX, под руководством Илона Маска, объявила о скором появлении усовершенствованной версии своего космического корабля Starship. Это заявление следует после двух тестовых запусков корабля, каждый из которых завершился его уничтожением. Особенно заметным был второй тест, проведенный в ноябре, который показал улучшенные характеристики при старте и работе двигателей.

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Версия 2 Starship включает в себя ряд технических улучшений, в том числе увеличенный объем топлива, уменьшенный вес без полезной нагрузки и повышенную надежность. Новая версия также будет оснащена улучшенными двигателями Raptor 3, которые обещают большую тягу и повышенную эффективность.

Планируется также увеличение числа двигателей до девяти, что усилит грузоподъемность корабля. Вдобавок, компания рассматривает увеличение объема топливных баков, что может привести к увеличению высоты Starship и расширению дальности его полетов.

SpaceX продолжит использовать текущие версии Starship до запуска обновленной модели, при этом уже готовятся к следующему испытательному полету, который ожидается через несколько недель.

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Источник: engadget.com
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