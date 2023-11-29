В рамках перемирия, Израиль и ХАМАС осуществили обмен пленными, включая освобождение 10 израильских и двух тайских граждан, в ответ на что Израиль выпустил 30 палестинских заключенных

На пятый день действия хрупкого перемирия, Израиль и ХАМАС продолжили обмен пленными. Это событие стало возможным благодаря усилиям международных посредников и призывам США к Израилю о защите гражданских лиц в секторе Газа.

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В рамках последнего обмена, начатого в пятницу, Израиль сообщил об освобождении 10 израильских граждан и двух граждан Таиланда, которых удерживал ХАМАС. В ответ на это Израиль выпустил 30 палестинских заключенных. Перемирие предусматривает еще один обмен, запланированный на среду вечером.

Впервые с начала перемирия обе стороны обвинили друг друга в обстреле на севере Газы, но это, по-видимому, не угрожает договоренности о перемирии, которое уже позволило доставить гуманитарную помощь в Газу.

Директор ЦРУ Уильям Бернс и глава Моссада Дэвид Барнеа находятся в Катаре, чтобы обсудить продление перемирия и дальнейшее освобождение заложников. Переговоры ведутся в условиях строгой секретности.

США подтвердили присутствие Бернса в Катаре и намерения госсекретаря Энтони Блинкена посетить регион для продления перемирия.

Израиль заявил о готовности возобновить военные действия с полной силой против ХАМАСа, если станет ясно, что больше заложников не будет освобождено. В то же время, администрация Байдена призвала Израиль к сдержанности, чтобы избежать массовых жертв среди палестинского гражданского населения.

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На данный момент ХАМАС все еще удерживает около 160 заложников из первоначально захваченных 240 в ходе нападения на юг Израиля. Израиль, в свою очередь, готов продлить перемирие на день за каждые 10 освобожденных заложников, согласно договоренности, в которой посредничали Катар, Египет и США.