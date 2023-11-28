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Успешное испытание двигателя приближает Европейскую ракету Ariane 6 к первому запуску
Европейское космическое агентство (ESA) объявило об успешном испытании основного двигателя ракеты Ariane 6 во Французской Гвиане, что является значимым шагом к её первому запуску, запланированному на следующий год.

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Европейское космическое агентство (ESA) сообщило об успешном завершении одного из ключевых этапов подготовки к первому полету ракеты Ariane 6 — семиминутном испытании основного двигателя на стартовой площадке во Французской Гвиане. Это испытание является важным шагом перед запланированным на следующий год дебютным запуском ракеты, разработка которой началась в 2014 году.

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Испытание двигателя Vulcain 2.1 продолжалось чуть более семи минут, в ходе которого ракета оставалась на стартовой площадке. Для запуска ракеты потребуется активация четырех твердотопливных ускорителей, чего не предполагалось в рамках данного испытания.

В ходе теста ракета была заправлена сверххолодными жидким водородом и кислородом, после чего команда космодрома во Французской Гвиане успешно запустила основной двигатель. Несмотря на то, что продолжительность теста оказалась немного короче запланированной, результаты полностью удовлетворили специалистов ESA.

Верхняя ступень ракеты Ariane 6 оснащена двигателем Vinci, способным перезапускаться в космосе, что является значительным улучшением по сравнению с одноразовым двигателем верхней ступени предшественницы Ariane 5. Комплектующие для первого полета Ariane 6 в скором времени будут доставлены на космодром из Европы.

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В ближайшее время представители ESA и ArianeGroup планируют предоставить подробности о результатах испытаний и объявить дату первого запуска ракеты Ariane 6.

Источник: arstechnica.com
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