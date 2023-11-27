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Известный технологический видеоблоггер поднял вопрос о том, что компания Casetify скопировала дизайны чехлов для смартфонов, которые он ранее продвигал на своем YouTube-канале. Он заметил, что некоторые чехлы, представленные Casetify, кажутся очень похожими на те, которые он сам создавал и представлял в своих видео.
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Пока не были разглашены конкретные детали обвинений, но это вызвало бурное обсуждение в онлайн-сообществе, где фанаты и подписчики видеоблоггера начали сравнивать дизайны чехлов. Компания Casetify пока не предоставила официальный комментарий по этому вопросу.
Такие обвинения в копировании дизайнов не новы в мире технологий, и ранее подобные конфликты вспыхивали между крупными компаниями, такими как Apple и Samsung. В данном случае, обсуждение продолжается, и многие ожидают развития событий и официальной позиции Casetify в ответ на эти обвинения.