Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Технологический видеоблоггер обвиняет Casetify в копировании дизайнов чехлов для смартфонов
Известный технический видеоблоггер обвинил компанию Casetify в копировании его дизайнов чехлов для смартфонов

реклама

Известный технологический видеоблоггер поднял вопрос о том, что компания Casetify скопировала дизайны чехлов для смартфонов, которые он ранее продвигал на своем YouTube-канале. Он заметил, что некоторые чехлы, представленные Casetify, кажутся очень похожими на те, которые он сам создавал и представлял в своих видео.

реклама

Пока не были разглашены конкретные детали обвинений, но это вызвало бурное обсуждение в онлайн-сообществе, где фанаты и подписчики видеоблоггера начали сравнивать дизайны чехлов. Компания Casetify пока не предоставила официальный комментарий по этому вопросу.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Такие обвинения в копировании дизайнов не новы в мире технологий, и ранее подобные конфликты вспыхивали между крупными компаниями, такими как Apple и Samsung. В данном случае, обсуждение продолжается, и многие ожидают развития событий и официальной позиции Casetify в ответ на эти обвинения.

Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
48
Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
20
Глава «Интеграции» рассказала о проблемах Binance
+
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
6
Анонс трейлера GTA 6 собрал 3 миллиона лайков в Instagram
+
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
6
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
+
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
5
Sony признала PlayStation Portal полноценной консолью, а не простым гаджетом
6
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
3
Компания Colorful обратилась к AMD для создания нового ПК "все в одном"
+
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Welt: Новая модификация "Ланцета" опаснее предыдущей — сама выбирает цели и наделена системой ИИ
+
В Иране представили гиперзвуковую крылатую ракету «Фаттах-2»
1
Таинственный и мощный космический луч достиг Земли — и мы не знаем, откуда он взялся
6
Показана Cyberpunk 2077 с трассировкой путей от NVIDIA и качественным модом на динамическую погоду
6
Sony PlayStation может обанкротиться
8
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
+
Пограничная служба Украины задержала уклонистов, пытавшихся выехать по паролю «картошка»
6
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
+

Популярные статьи

Почему вам не нужна видеокарта NVIDIA за 200 000р – собираю ПК для любых игр в 2К за 110 000р
61
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
111
Обзор игровой мыши Acer OMW121
10
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
10
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
6
Демографическая яма в России и как с ней бороться
107
Как используют опавшие осенние листья в разных странах
4
Эксперт из Польши подсчитал, сколько танков имеют в своём распоряжении европейские страны НАТО
3
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
9
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
5

Сейчас обсуждают

Urtgard
17:00
Ну без лучей ты не на максе играешь, т к теперь игры делаются изначально с расчётом на лучи, а не от балды накинули на старые игры, как раньше
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Lubitel 32
16:59
1:1 PurePicure no Resize
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Spambomber23
16:59
А вам не кажется, люди, что в фамилии этой некроинской замминистерки русская буковка "Р" абсолютно лишняя?
В Киеве не согласны на мирное соглашение без выплаты Россией репараций
FreeWebber
16:58
Нелегко, ох как нелегко! Это ж нужна конкуренция, т.е. честные выборы, т.е. не сажать в тюрьму оппонентов, а это ох как нелегко! Придётся думать, голову греть... Лучше в войнушку поиграть!😃
Демографическая яма в России и как с ней бороться
NOFX
16:58
Пусть чубатых стригут. Я в это принципиально играть не буду и ни копейки моей не понюхают даже.
Разработчики WoT снова изменили регламент выпадения премиум танков из новогодних контейнеров
Lubitel 32
16:58
Это не отсутствие каких то технологий, а лень конкретного разработчика. Во многих нынешних играх свет настроен хуже чем в Thief 3. для примера Д.Кармак отсутствующие технологии придумывал сам. Нынешни...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
FreeWebber
16:56
Во-во, а идиоты с госдуры до абортов докопались🤦🏻‍♂️
Демографическая яма в России и как с ней бороться
Urtgard
16:52
Я недавно прошёл Алан Вейк 2, и там как раз без РТ были только SSR отражения, и вот если смотреть например на светящиеся буквы театра, то их отражение будет в лужах, а если переместить камеру только н...
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
FreeWebber
16:50
Нужно монтеку подбрасывать - пусть она решает кому оставить
Демографическая яма в России и как с ней бороться
seryi-34
16:49
Что за глюки то были?
Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем