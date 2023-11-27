Neuralink, стартап Илона Маска по разработке мозговых имплантатов, привлек дополнительные $43 млн инвестиций.

Neuralink, стартап Илона Маска по разработке имплантатов для мозга, привлек дополнительные $43 миллиона инвестиций, несмотря на увеличивающееся внимание к вопросам этики и культуры внутри компании. Согласно последнему сообщению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), общая сумма инвестиций, привлеченных компанией, теперь составляет $323 миллиона.

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Компания, основанная в 2016 году, разрабатывает устройство, напоминающее швейную машину, для имплантации тонких нитей в мозг, которые подключаются к специально разработанному чипу. Эти чипы, содержащие электроды, способны считывать информацию от групп нейронов, что является значительным нововведением в технологии чтения сигналов мозга.

Однако Neuralink сталкивается с критикой по поводу предполагаемой токсичной корпоративной культуры и неэтичных исследовательских практик. Бывшие сотрудники описали культуру в компании как "культуру обвинений и страха", а также указывали на частые вмешательства Маска в управление, способствующие внутренним конфликтам.

Особое внимание привлекают обвинения в неэтичном обращении с животными во время тестирования оборудования Neuralink. В 2022 году Комитет Врачей за Ответственную Медицину (PCRM) заявил, что в ходе тестов на обезьянах животные подвергались психологическому стрессу и хроническим инфекциям. По сообщениям Reuters и Wired, испытания проводились в спешке по требованию Маска, что приводило к осложнениям, включая частичный паралич и отек мозга.

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Компания также подверглась федеральному расследованию Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поводу нарушений в обращении с животными, однако в итоге было установлено, что доказательств нарушений нет, кроме одного самостоятельно сообщенного инцидента в 2019 году. В ноябре 2023 года американские законодатели обратились в SEC с просьбой расследовать Neuralink в связи с утаиванием информации о смерти нескольких животных, на которых были установлены имплантаты.