Канцлер Германии Олаф Шольц договорился о жесткой миграционной политике и новых средствах для беженцев с лидерами 16 федеральных земель

Канцлер Германии Олаф Шольц достиг соглашения с лидерами 16 федеральных земель по вопросам миграционной политики и финансирования беженцев. Это соглашение призвано ужесточить меры в отношении притока беженцев и содействовать умеренным политическим силам в борьбе с крайне правыми.

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Согласно этому соглашению, начиная с 2024 года, государство будет выплачивать €7,500 за каждого беженца, а также предоставит предварительный платеж в размере €1.75 миллиарда в первой половине 2024 года. Лидер федеральной земли Гессен оценил общий объем помощи в €3.5 миллиарда.

Кроме того, власти намерены сэкономить около 1 миллиарда евро, сократив пособия для лиц, запрашивающих убежище. Шольц назвал это соглашение "историческим моментом" и выразил общую цель – сдерживание незаконной миграции.

Правительство также рассматривает возможность проведения процедур предоставления убежища за пределами Европейского союза, однако Шольц выразил сомнение в том, является ли это конституционно допустимым и согласятся ли с этим другие страны.

В последние месяцы волнение в обществе по вопросам миграции возросло в связи с увеличением числа лиц, запрашивающих убежище, в том числе украинских беженцев.

На протяжении девяти месяцев текущего года в Германии обратились за убежищем более 230,000 человек, что превышает общее число обратившихся в 2022 году. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии", находясь на втором месте в национальных опросах, первой смогла подхватить обеспокоенность миграцией.

Шольц подчеркнул, что демократические силы должны объединиться для решения вопросов миграции и борьбы с крайне правой оппозицией.

В последний месяц кабинет Шольца усовершенствовал законодательство для упрощения депортации членов преступных организаций и проведения обысков в домах мигрантов для определения их личности. Кроме того, правительство внесло изменения в существующие правила, чтобы позволить лицам, запрашивающим убежище, быстрее вступить в рабочий процесс, и предусмотреть более долгие сроки лишения свободы для контрабандистов людьми.

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