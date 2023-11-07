В Сенате США представлен план республиканцев по обеспечению безопасности на границе в обмен на помощь Украине

Республиканцы Сената представили обширный набор предложений по обеспечению безопасности на границе США в качестве условия для предоставления дополнительной помощи Украине. В рамках этого плана они предложили возобновить строительство участков стены на границе с Мексикой, ограничить гуманитарное право на въезд в США и усложнить получение убежища мигрантами.

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Президент Джо Байден в прошлом месяце представил Конгрессу запрос на выделение $105 миллиардов на помощь Украине и Израилю, а также $14 миллиардов на управление потоком мигрантов на границе с Мексикой. Однако республиканцы считают, что предложения Белого дома не достаточно жесткие, и требуют связать изменения в миграционной политике с помощью двум странам.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел пока не высказал свою поддержку предложению, представленному в понедельник сенаторами Линдси Грэмом и Джимом Лэнкфордом. Однако он заявил Ассошиэйтед Пресс, что обсуждает пакет помощи с Белым домом, включая вопросы миграционной политики.

Дополнительные меры по обеспечению безопасности на границе США могут быть ключевым фактором, чтобы привлечь поддержку девяти республиканцев в Сенате, необходимых для преодоления филибустра и принятия законопроекта большинством в 60 голосов, при условии поддержки всех демократов. Макконнелл подчеркнул, что приток мигрантов является серьезной проблемой, но это не должно помешать предоставлению помощи Украине и Израилю.

Предложение республиканцев маловероятно получит немедленную поддержку демократов, так как оно частично опирается на ранее принятый законопроект республиканцами в Палате представителей в мае, и не включает некоторые предложения Байдена по оказанию помощи мигрантам, находящимся уже в стране. Демократы также ищут компромисс в отношении проекта бюджета на поддержание работы правительства после 17 ноября, когда истекает финансирование.

В Конгрессе широкая поддержка помощи Израилю в связи с новой войной с ХАМАСом. Однако все больше республиканцев заявили, что они осторожно относятся к выделению дополнительных средств Украине после полуторагодичной американской помощи и подчеркнули, что обеспечение безопасности собственных границ для США также важно, как и поддержка союзника в его борьбе с Россией.

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Палата представителей уже приняла законопроект о выделении более $14 миллиардов Израилю на прошлой неделе, и новоизбранный спикер Палаты Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, сказал, что Палата рассмотрит законопроект, который объединит помощь Украине и миграционную политику. "Мы не можем обеспечивать безопасность других стран, не обеспечив собственную безопасность", - сказал Лэнкфорд, который также сообщил, что обсудил пакет помощи с Джонсоном.