Массовые протесты в поддержку Газы: тысячи пропалестинцев в округе колумбия, Нью-Йорке и Лондоне требуют прекращения израильских бомбардировок

https://www.usatoday.com

В столице США, Вашингтоне, в субботу множество демонстрантов собрались, требуя прекращения боевых действий в войне между Израилем и ХАМАСом. В это время число жертв в секторе Газа превысило 9 200 человек, и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньягу отклонил американские призывы о "гуманитарной паузе" в военных действиях.

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После обеда на площади Свободы, всего в нескольких шагах от Белого дома, прошел самый свежий митинг в серии мировых демонстраций, требующих прекращения израильских бомбардировок сектора Газа, которые продолжались уже 29-й день после атаки ХАМАСа на южный Израиль 7 октября, в результате которой погибли 1400 человек.

К вечеру около 150 человек стояли у забора Белого дома, скандируя "прекратите огонь сейчас", еще пара сотен находилась поблизости в парке.

"Главная цель каждого сейчас - это прекращение огня", сказал представитель Совета американо-исламских отношений Ибрахим Хупер. "Без прекращения огня нельзя предоставить гуманитарную помощь, лечить раненых, даже извлекать тела погибших."

"Ничто не должно стоять на пути гуманитарного перемирия."

Демонстрации в Нью-Йорке, Лондоне и Париже совпали с протестами в Вашингтоне.

В мероприятии "Национальная марш в Вашингтоне: свободная Палестина", которое прошло 4 ноября 2023 года, организаторы призывали как к прекращению войны между Израилем и Газой, так и к прекращению американской помощи Израилю.

Многие ораторы сосредотачивались на поддержке Байдена и его отказе прекращать войну, причем один из членов Кампании США за права палестинцев назвал президента "Геноцидом Джо".

Однако никто не выразил пропасть между Демократической партией и арабскими американцами и молодыми избирателями, созданную войной в секторе Газа, лучше, чем Нихад Авад, национальный исполнительный директор в CAIR.

"Язык, который понимает президент Байден и его партия - это язык голосов на выборах 2023 года, и наше сообщение таково: ни прекращения огня, ни голосов", сказал Авад, палестинско-американский представитель, и вызвал огромные аплодисменты.

"Никаких голосов в Мичигане, никаких голосов в Аризоне, никаких голосов в Джорджии, никаких голосов в Неваде, никаких голосов в Висконсине, никаких голосов в Пенсильвании", - сказал он, называя названия штатов, которые принесли Байдену его победу в 2020 году. Авад уточнил для толпы, что он высказывается от своего имени, когда делает избирательную угрозу.

"Никаких голосов для вас нигде, если вы не призовете к прекращению огня сейчас", - сказал он.

Призыв Авада к избирательному бойкоту Демократической партии последовал за днем после того, как прогрессивный представитель Рашида Тлаиб, Демократ из Мичигана, выпустила видео, призывая к аналогичному действию.

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"Джо Байден поддержал геноцид палестинского народа", - сказала Тлаиб, единственная палестинско-американская представительница в Конгрессе. "Американский народ не забудет. Байден, поддержи прекращение огня сейчас. Или не рассчитывай на нас в 2024 году."