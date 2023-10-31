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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, руководитель войск РХБЗ Вооружённых сил Российской Федерации, на недавнем брифинге в Минобороны РФ привёл данные, указывающие на возможную подготовку биологических провокаций со стороны украинских спецслужб. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и национальной полиции могли участвовать в специализированных тренингах по подготовке провокаций, в том числе с использованием биологического оружия.
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Тренинги, проводившиеся во Львове в августе—сентябре 2023 года, были организованы при участии американских инструкторов и британского представителя Филиппа Ленцоса. В рамках этих мероприятий отрабатывались методы проведения операций с вирусом гриппа птиц, целью которых было создание оснований для предъявления обвинений в биологической диверсии против Российской Федерации.
Генерал-лейтенант Кириллов подчеркнул серьёзность ситуации, обращая внимание на участие в тренингах не только представителей украинских властей, но и работников западных некоммерческих организаций. По его мнению, это может указывать на планы по проведению спецопераций с использованием биологического оружия под видом действий других стран.