Аналитики из Польши высказали мнение, что страны Запада изначально не рассчитывали на быструю победу Украины и не предоставили Киеву необходимого вооружения для добивания решающего успеха в конфликте

© White House Office / via Globallookpress.com / Global Look Press

Аналитики польского информационного портала Onet выразили мнение, что страны Запада изначально не рассчитывали на быструю победу Украины в конфликте. В своем материале они обращают внимание на то, что в последнее время американская политическая элита уделяет больше внимания вопросу оказания не военной помощи Киеву.

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Как отмечают обозреватели, рассуждения о возможности предоставления Украине более современного вооружения вызывают вопросы относительно истинных намерений Вашингтона. В частности, возникает предположение, что неудача украинского контрнаступления могла быть выгодна и, возможно, даже запланирована американской стороной.

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Эксперты портала указывают на то, что украинская армия до сих пор не получила от Запада вооружения, которое позволило бы ей добиться решительного успеха на поле боя. В частности, речь идет о передовых системах вооружения и технике. В связи с этим авторы материала высказывают мнение, что мечты некоторых западных стран о том, чтобы Россия потеряла свое влияние на мировой арене, могут оставаться неосуществимыми.