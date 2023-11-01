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Аналитики польского информационного портала Onet выразили мнение, что страны Запада изначально не рассчитывали на быструю победу Украины в конфликте. В своем материале они обращают внимание на то, что в последнее время американская политическая элита уделяет больше внимания вопросу оказания не военной помощи Киеву.
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Как отмечают обозреватели, рассуждения о возможности предоставления Украине более современного вооружения вызывают вопросы относительно истинных намерений Вашингтона. В частности, возникает предположение, что неудача украинского контрнаступления могла быть выгодна и, возможно, даже запланирована американской стороной.
Эксперты портала указывают на то, что украинская армия до сих пор не получила от Запада вооружения, которое позволило бы ей добиться решительного успеха на поле боя. В частности, речь идет о передовых системах вооружения и технике. В связи с этим авторы материала высказывают мнение, что мечты некоторых западных стран о том, чтобы Россия потеряла свое влияние на мировой арене, могут оставаться неосуществимыми.