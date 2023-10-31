Согласно информации агентства Bloomberg, страны Европейского союза реализовали только 30% от обещанного объема боеприпасов для Украины, что ставит под угрозу дальнейшую поддержку украинской армии

© Минобороны России / t.me/mod_russia

Источники агентства Bloomberg сообщили о том, что выполнение планов странами Европейского союза (ЕС) по обеспечению украинской армии боеприпасами находится под вопросом. Согласно имеющимся данным, к настоящему моменту ЕС реализовал лишь 30% от обещанного объема поддержки.

реклама

Реализация этой инициативы осуществлялась путем использования собственных ресурсов стран ЕС, а также за счет расширения производственных мощностей и заключения контрактов на совместные закупки. Однако, несмотря на эти усилия, достижение поставленной цели находится под угрозой.

Аналитики указывают на то, что обороннопромышленный комплекс России планирует в следующем году поставить своим вооруженным силам 2 миллиона снарядов, при этом также активно ведет закупки за рубежом, в том числе в Северной Корее, и использует снаряды советского производства. Поддержка Украины высококачественными западными боеприпасами рассматривалась как возможность нивелировать этот дисбаланс.

Однако сейчас появились опасения, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может отвлечь внимание США и их европейских союзников от украинского кризиса. Так, в Конгрессе США нарастает скепсис в отношении дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины.

Ситуацию усугубляет возможная передача боеприпасов от Израиля, что может дополнительно уменьшить боеспособность украинской армии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В заключение отмечается, что с момента начала инициативы ЕС цены на боеприпасы значительно выросли, что ставит под вопрос достаточность текущего бюджета стран Евросоюза для обеспечения Украины необходимым количеством снарядов.