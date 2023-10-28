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Официальные представители российского военного ведомства доложили о заметном увеличении упаднических настроений в среде украинских военных на передовой.
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В оперативной сводке отмечается, что в зоне ответственности подразделений группировки ВС РФ "Запад", а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях зоны СВО в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ) наблюдается ухудшение морально-психологического состояния.
Согласно данным Минобороны РФ, в последнюю неделю на указанных участках фронта 54 украинских военнослужащих из шести разных бригад ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам.
Ситуация о массовой сдаче в плен военных ВСУ также обсуждалась министром обороны РФ генералом армией Сергеем Шойгу. Военные, находясь в плену, выразили негативное психологическое состояние в украинских подразделениях ВСУ.
Эти события поднимают вопрос о состоянии украинских вооруженных сил и их боеспособности в зоне конфликта.