Напряженность между политическим и военным руководством Израиля возникла из-за неутверждения главой правительства Нетаньяху окончательного плана наземной операции в секторе Газа, что вызвало опасения и обвинения со стороны аналитиков и военных.

© Dmitrii Gusarin / Russian Look / Global Look Press

По информации The New York Times (NYT), возникла серьезная напряженность между политическим руководством Израиля и командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в связи с палестино-израильским конфликтом. Глава кабинета министров Израиля Биньямин Нетаньяху не утвердил окончательный план наземной операции в секторе Газа, что вызвало недовольство в высших военных кругах.

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По данным NYT, одной из причин этого решения стало желание Нетаньяху получить одобрение военной операции со стороны членов чрезвычайного правительства Израиля. Также политические аналитики указывают на опасения премьер-министра относительно обвинений в случае провала операции и падения доверия общественности.

Согласно информации NYT, взаимная подозрительность между Нетаньяху и ЦАХАЛ привела к запрету представителям армии приносить на заседания членов правительства записывающие устройства. Это решение может быть попыткой предотвратить будущее расследование конфликта.

Разногласия также касаются целей военной операции, где Нетаньяху стремится к освобождению заложников и уничтожению ХАМАС. Однако поиск баланса между этими целями осложняет ситуацию.

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Ситуация с напряженностью между политическим и военным руководством стала известной после выступления министра обороны Израиля, который не упомянул спасение заложников как одну из целей ЦАХАЛ.