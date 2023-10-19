реклама
Nokia, одна из крупнейших компаний в сфере связи, объявила о планах по сокращению рабочих мест. В общей сложности из компании уйдут 14 тысяч сотрудников по всему миру.
реклама
Главный исполнительный директор Nokia, Пекка Лундмарк, объявил о планах сокращения после опубликования квартального отчета.
Основной причиной сокращений является сложная экономическая ситуация, в которую попала компания, особенно в контексте рынка 5G. Поставщики оборудования 5G столкнулись с проблемами, так как многие их клиенты в США и Европейском союзе уменьшили капитальные вложения после того, как завершили строительство своих сетей.
Лундмарк подчеркнул, что решение о сокращении на 16% от общего числа сотрудников было принято в связи с тем, что доходы оказались ниже ожиданий.
Ожидается, что благодаря этим мерам компания сможет сэкономить около 400 млн евро ($421 млн) в следующем году и дополнительные 300 млн евро к 2025 году.