Nokia планирует сократить 14 тысяч сотрудников по всему миру из-за уменьшения доходов и экономических трудностей на рынке 5G.

Nokia, одна из крупнейших компаний в сфере связи, объявила о планах по сокращению рабочих мест. В общей сложности из компании уйдут 14 тысяч сотрудников по всему миру.

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Главный исполнительный директор Nokia, Пекка Лундмарк, объявил о планах сокращения после опубликования квартального отчета.

Основной причиной сокращений является сложная экономическая ситуация, в которую попала компания, особенно в контексте рынка 5G. Поставщики оборудования 5G столкнулись с проблемами, так как многие их клиенты в США и Европейском союзе уменьшили капитальные вложения после того, как завершили строительство своих сетей.

Лундмарк подчеркнул, что решение о сокращении на 16% от общего числа сотрудников было принято в связи с тем, что доходы оказались ниже ожиданий.

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Ожидается, что благодаря этим мерам компания сможет сэкономить около 400 млн евро ($421 млн) в следующем году и дополнительные 300 млн евро к 2025 году.