В России представлены роскошные золотые iPhone 15 Pro, украшенные бриллиантами
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Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании эксклюзивных версий смартфонов, вновь порадовала ценителей роскоши и эксклюзивности. На этот раз компания представила новую коллекцию золотых iPhone 15 Pro, которые станут настоящими произведениями искусства в мире высоких технологий.
Коллекция включает в себя семь уникальных дизайнов, и самые доступные модели уже начинаются от цены в 3,2 миллиона рублей. Например, самой бюджетной версией в этой коллекции является iPhone Essence. Этот смартфон обладает корпусом из 18-каратного золота и декоративным узором, вдохновленным римским ювелирным искусством. Даже логотип Apple на задней панели выполнен из 18-каратного золота. Вес этих золотых произведений искусства составляет от 180 до 220 грамм, в зависимости от выбранной версии.
Самый роскошный представитель коллекции - iPhone Majesty, выполненный из 18-каратного золота и украшенный 107 бриллиантами. Корпус этого смартфона украшен изысканными узорами, вдохновленными восточным искусством и барокко. Логотип Apple также выполнен из 18-каратного золота и украшен 39 бриллиантами.
Общий вес золота в смартфонах этой коллекции составляет от 180 до 220 граммов для моделей Pro и Pro Max. Цена на эти роскошные устройства варьируется от 4,58 до 5,31 миллиона рублей, в зависимости от выбранной конфигурации. Покупатели могут выбрать как модели iPhone 14 Pro и Pro Max, так и iPhone 15 Pro и Pro Max с разной памятью, начиная от 128 ГБ и заканчивая 1 ТБ.
Эти роскошные золотые iPhone 15 Pro от Caviar представляют собой сочетание передовых технологий и исключительного дизайна, который призван удовлетворить самых требовательных ценителей роскоши и эксклюзивности.
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