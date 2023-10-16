В грузовом терминале Кутум, расположенном в Астрахани, планируется внедрение системы кросс-докинга для оптимизации процесса обработки грузов, а также ряд других мер по модернизации.

Грузовой терминал Кутум в Астрахани, который является частью Приволжской железной дороги, находится на стадии активной модернизации. Планируется не только реконструкция площадок для тяжеловесных грузов и контейнеров, но и внедрение системы кросс-докинга. Этот метод позволяет быстрее и эффективнее обрабатывать грузы, уменьшая время их простоя на складе, что, в свою очередь, приводит к снижению затрат.

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Современный подход к переработке грузов предполагает автоматизацию производственных процессов, обновление перегрузочной техники и создание модульного склада. Благодаря этим мерам терминал сможет оперативно обрабатывать различные типы грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

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Кроме того, в рамках модернизации будет введена услуга по фитосанитарной обработке грузов, что повысит стандарты качества и безопасности товаров.