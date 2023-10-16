Проект Project Silica от Microsoft внедряет хранение данных с помощью стеклянных пластин
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Проект Project Silica от компании Microsoft представляет революционное решение для хранения данных с использованием стеклянных пластин. Традиционные методы хранения данных на магнитных носителях имеют ограниченный срок службы, что требует постоянного перекопирования и увеличивает потребление энергии.
В отличие от этих методов, Project Silica представляет устойчивое и долгосрочное решение для хранения данных. Он позволяет сохранить огромные объемы информации на небольших стеклянных пластинах, гарантируя сохранность данных на тысячи лет. Для эффективного чтения и записи данных используется инфраструктура Microsoft Azure, что значительно расширяет возможности хранения данных. Эта инновационная библиотека является пассивной и не потребляет электроэнергию в блоках хранения.
Процесс лазерной записи был усовершенствован, позволяя хранить несколько терабайт на одной стеклянной пластине, которая способна прослужить 10 000 лет. Для наглядного сравнения, одна такая пластина способна вместить около 3 500 фильмов или содержание книги "Война и мир" приблизительно 875 000 раз. Microsoft прокладывает путь к будущему хранения данных, где стекло играет ключевую роль.
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