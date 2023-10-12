Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Законопроект, предложенный депутатами, предоставляет компании возможность использовать адрес электронной почты вместо физического юридического адреса в официальных документах.

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Суть заключается в том, что компания может указывать электронный адрес почты, а не юридический адрес. Однако физический адрес все равно потребуется в других местах, и он будет соответствовать месту проживания или месту пребывания владельца компании. Этот предложенный законопроект позволяет не только новым компаниям зарегистрироваться без указания юридического адреса, но также изменить юридический адрес существующей фирмы в реестрах.

Законопроект предусматривает внесение изменений в два нормативных закона: "О государственном учете физических лиц и индивидуальных предпринимателей" и "О защите прав физических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля".

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Пояснительная записка к цифре утверждает, что компания может отправлять запросы на адрес электронной почты через «Единый портал государственных услуг» (Госуслуги). Электронным владельцам компании будет предоставлен адрес правительства и пароль к нему после прохождения процесса государственной регистрации.