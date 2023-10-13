Пентагон начал изучать необходимость во втором авианосце в Средиземном море

Пентагон продолжает анализировать варианты размещения американских вооруженных сил в Средиземном море и рассматривает возможность направления в регион второго авианосца. Министерство обороны США проведет оценку планов развертывания авианосцев "Джеральд Форд" и "Дуайт Эйзенхауэр" с целью обеспечения баланса морских возможностей на различных театрах военных действий и поддержки национальных приоритетов в области безопасности.

реклама

В ближайшие недели ударная группа под командованием авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" будет переброшена из Вирджинии в Средиземное море для проведения плановых учений под эгидой европейского командования Пентагона.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Недавно США направили авианосец "Джеральд Форд" в восточное Средиземноморье, подчеркивая его роль в предотвращении дальнейшей эскалации вооруженных конфликтов в регионе, особенно в связи с событиями вокруг Израиля. Решение о развертывании второго авианосца в Средиземном море пока не принято и продолжает находиться на стадии оценки.