Adobe и Коалиция C2PA представили "Content Credential" для ИИ
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В партнерстве с Microsoft и другими крупными компаниями, Adobe и Коалиция по проверке достоверности и аутентичности контента (C2PA) представили новый символ "Content Credential." Этот символ может быть прикреплен к изображениям, созданным искусственным интеллектом с использованием программ, таких как Adobe Photoshop и Microsoft Bing Image Generator.
Пользователи могут включить "Content Credential" в метаданные изображений, видеороликов и PDF-файлов, указывая на то, что контент был создан искусственным интеллектом. Этот символ также прикрепляется к истории редактирования, постоянно помечая контент как произведение искусственного интеллекта.
"Content Credential" обеспечивает прозрачность, раскрывая информацию о создателе изображения, используемом программном обеспечении и дате создания. В рамках C2PA также доступна функция "Проверка", позволяющая пользователям загружать изображения, содержащие символ "Content Credential", и просматривать их полную историю редактирования. Этот символ представляет собой позитивный шаг в решении проблем, связанных с контентом, созданным искусственным интеллектом.
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