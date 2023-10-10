Американские и японские специалисты обратили внимание на новые малошумящие китайские подлодки типа 096, которые могут сравниться по характеристикам с российскими атомными подлодками.

В последние месяцы мировое сообщество обратило внимание на новые военные разработки Китая в области подводного флота. Появление подлодок типа 096 вызвало тревогу среди американских и японских военных экспертов.

реклама

Отставной американский подводник, Кристофер Карлсон, поделился своим мнением по этому поводу. Он подчеркнул, что благодаря новейшим технологиям снижения уровня шума, китайские подлодки становятся настоящим вызовом для систем обнаружения США. Эффективность этих субмарин в области скрытности делает их потенциальной угрозой для интересов других стран в регионе.

Кроме того, по данным экспертов, подлодки типа 096 не уступают по своим техническим характеристикам современным российским атомным подлодкам, которые также известны своей малошумностью.

Данное развитие в области военной техники указывает на стратегические приоритеты Китая. Страна активно инвестирует в модернизацию своего подводного флота, стремясь укрепить свои позиции в водных просторах региона и усилить морское присутствие.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти инновации также подчеркивают важность морских путей и потенциальные риски конфликтов в ключевых регионах, таких как Южно-Китайское море. В свете этого США и Япония, а также другие страны региона, могут пересмотреть свои стратегии обеспечения безопасности и усилить свои военные возможности в ответ на угрозы нового типа.