8 октября 2023 года Израиль объявил о переходе в состояние войны в ответ на обширную ракетную атаку из сектора Газа. Военно-политический кабинет страны активировал "пункт 40" Основного закона о правительстве.

В заявлении канцелярии премьера Израиля говорится: "Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00".

Согласно пресс-службе армии Израиля, из сектора Газа было выпущено более трех тысяч ракет. В результате этой атаки погибли более 600 мирных израильтян, и 2048 человек получили ранения. Военное крыло ХАМАС, известное как бригады "Аль-Кассам", проводит операцию "Потоп Аль-Аксы" и утверждает, что захватило в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

В ответ на атаку армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о введении военного положения и приказал провести масштабную мобилизацию резервов. Военные силы Израиля проводят операции в населенных пунктах и наносят авиаудары по целям в секторе Газа.

Сторона Газы утверждает, что в результате израильских авиаударов погибли 313 человек, и почти две тысячи пострадали.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В связи с обострением ситуации Россия призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться к переговорам, как сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.