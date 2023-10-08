Появление непомеченной рекламы в лентах пользователей Twitter вызвало беспокойство из-за отсутствия явных пометок и возможности ее блокировать

Пользователи Twitter начали замечать странные рекламные объявления в своих лентах, которые не соответствуют стандартам платформы. Эти объявления отличаются от традиционных спонсированных постов, так как у них отсутствует пометка "Ad". Скрывая свою природу, они сливаются с основным контентом и напоминают обычные сообщения с изображениями.

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Другое заметное отличие – отсутствие связи с каким-либо аккаунтом на платформе. При попытке взаимодействия с таким объявлением пользователи перенаправляются на сторонние веб-сайты, причем в настоящий момент нет возможности блокировать их или жаловаться на них через приложение.

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Этот новый вид рекламы не прослеживается в стандартном менеджере рекламных кампаний Twitter, что наводит на мысль о том, что они исходят от сторонних рекламных агентств. Это стало причиной возрастающего беспокойства среди пользователей, которым становится сложнее отличать настоящий контент от скрытых рекламных объявлений.