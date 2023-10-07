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Рассматривается новое предложение в Госдуме РФ о необходимости введения страхования для активных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Данный шаг мотивирован стремлением обеспечить компенсацию потерпевшим от возможных аварий и инцидентов, связанных с использованием указанных транспортных средств.
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Депутаты указывают на сложности в получении компенсации от определенных групп пользователей, в частности курьеров на электросамокатах, из-за отсутствия у них постоянной регистрации или официального статуса.
Центральный Банк России также поделился опасениями по поводу растущего числа инцидентов с участием электросамокатов и велосипедов. При этом ведомство подчеркивает, что страхование может стать только частью решения. Дополнительно стоит рассмотреть меры по идентификации владельцев, систему регистрации происшествий и ужесточение требований к эксплуатации электротранспорта.