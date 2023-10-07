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Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
Госкорпорация «Ростех» завершила разработку операционных усилителей, предназначенных для замены зарубежных аналогов в промышленной электронике. Серийное производство планируется начать в 2024 году.

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Госкорпорация «Ростех» объявила о завершении разработки микросхем операционных усилителей, которые, как ожидается, смогут заменить зарубежные аналоги в критически важных секторах промышленности. Эта инициатива была предпринята в ответ на санкционные ограничения и проблемы в международных логистических цепочках.

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Операционные усилители – это ключевые компоненты многих электронных устройств, способные преобразовывать слабые сигналы в сигналы, пригодные для дальнейшей обработки. Эти микросхемы играют важную роль в медицинском оборудовании, измерительных приборах и системах связи.

Созданные отечественные усилители будут взаимозаменяемы с зарубежными аналогами, такими как AD8041, AD8042 и AD811 от американской компании Analog Devices. Они также адаптированы для автоматизированного монтажа на печатные платы, что может ускорить процесс интеграции в различные устройства.

Сергей Боровой, генеральный директор НПП «Пульсар», который занимался разработкой, подчеркнул, что новые усилители будут конкурентоспособными как по качеству, так и по цене. Он выразил надежду на то, что после начала массового производства компания сможет занять до 30% отечественного рынка в данном сегменте.

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Ожидается, что массовое производство новых операционных усилителей начнется в середине 2024 года, после завершения выпуска опытной партии устройств.

#новости
Источник: ferra.ru
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