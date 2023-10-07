В США кошка случайно нарушила работу ключевой медицинской информационной системы, вызвав четырехчасовой сбой в ее работе

Медицинская информационная система VistA, функционирующая под эгидой Министерства по делам ветеранов в Канзас-Сити, штат Миссури, столкнулась с неожиданными техническими трудностями из-за действий кошки. Животное, принадлежащее системному администратору учреждения, неожиданно прыгнуло на клавиатуру во время внесения критически важных изменений в конфигурацию сервера.

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Последовавший за этим ряд случайных команд привел к потере ключевых настроек серверного кластера, что прервало работу системы на протяжении четырех часов. Хотя из-за инцидента никто не пострадал, медицинское учреждение было вынуждено на время приостановить работу с данными системы.

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О необычном инциденте стало известно благодаря созвону, организованному директором по информационным технологиям министерства. В ходе обсуждения текущих проблем в области IT, один из участников поделился историей о "саботаже" со стороны кошки. Курт Дельбене, высокопоставленный сотрудник министерства, отреагировал на произошедший инцидент с юмором, отметив, что именно по такой причине у него дома живет собака.