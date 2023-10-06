Nau Engine, российский аналог известных игровых движков, финансируемый холдингом VK, привлек интерес более чем 11 тысяч разработчиков со всего мира. Начало альфа-тестирования запланировано на конец 2023 года.

Российский проект в сфере разработки игр, Nau Engine, начинает активно набирать популярность среди мирового сообщества разработчиков. Движок, на создание которого было выделено около 1 млрд рублей от холдинга VK, привлекает внимание как российских, так и зарубежных специалистов.

реклама

На данный момент было подано порядка 11 тысяч заявок на участие в закрытом альфа-тестировании Nau Engine. Среди заявителей не только индивидуальные разработчики, но и крупные студии, в том числе из-за рубежа. Планируется отобрать около 20 студий, которые получат эксклюзивную возможность работать с ранним доступом к этому инновационному инструменту до его официального релиза.

Выбор участников для альфа-тестирования будет производиться на основе определенных критериев, ключевым из которых, вероятно, станет опыт в разработке игр. Сам процесс тестирования стартует до завершения 2023 года, а открытое бета-тестирование для общего доступа намечено на 2024 год. Публичный релиз полной версии движка ожидается в течение ближайших двух лет.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интерес к созданию собственного игрового движка в России был вызван обсуждением проблем зависимости от популярных зарубежных платформ, таких как Unity и Unreal Engine. Решение о финансировании проекта на сумму в 1 млрд рублей было официально объявлено в феврале 2023 года.