Исследователи из Университета Мэриленда обнаружили уязвимости в водяных знаках, созданных с использованием ИИ, и предложили усовершенствованный метод, который затруднит их удаление или подмену

Исследователи из Университета Мэриленда (UMD) выявили слабости в методах создания водяных знаков с использованием искусственного интеллекта (ИИ), указывая на то, что такие вотермарки можно относительно легко удалить или даже подменить на поддельные.

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Водяные знаки, созданные с помощью ИИ, подвержены различным атакам. Это включает в себя деструктивные методы, такие как изменение яркости, контрастности или сжатие, которые могут удалить водяной знак, но при этом ухудшить качество изображения.

Еще одной заметной проблемой является возможность добавления поддельных водяных знаков на изображения, которые первоначально не были созданы с использованием ИИ.

Исследователи из UMD предложили новый метод водяного знака, который выдерживает атаки и является почти невозможным для удаления без значительного вреда для изображения. Это может помочь в выявлении нелицензионного использования или краденых изображений.

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Несмотря на текущие уязвимости, исследователи прогнозируют "гонку вооружения" между разработчиками водяных знаков и хакерами. Это подчеркивает необходимость постоянного развития и улучшения технологий защиты интеллектуальной собственности в эпоху ИИ.