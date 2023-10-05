Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Уязвимости водяных знаков ИИ: исследователи предлагают улучшенные методы
Исследователи из Университета Мэриленда обнаружили уязвимости в водяных знаках, созданных с использованием ИИ, и предложили усовершенствованный метод, который затруднит их удаление или подмену

реклама

Исследователи из Университета Мэриленда (UMD) выявили слабости в методах создания водяных знаков с использованием искусственного интеллекта (ИИ), указывая на то, что такие вотермарки можно относительно легко удалить или даже подменить на поддельные.

реклама

Водяные знаки, созданные с помощью ИИ, подвержены различным атакам. Это включает в себя деструктивные методы, такие как изменение яркости, контрастности или сжатие, которые могут удалить водяной знак, но при этом ухудшить качество изображения.  

Еще одной заметной проблемой является возможность добавления поддельных водяных знаков на изображения, которые первоначально не были созданы с использованием ИИ.

Исследователи из UMD предложили новый метод водяного знака, который выдерживает атаки и является почти невозможным для удаления без значительного вреда для изображения. Это может помочь в выявлении нелицензионного использования или краденых изображений.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на текущие уязвимости, исследователи прогнозируют "гонку вооружения" между разработчиками водяных знаков и хакерами. Это подчеркивает необходимость постоянного развития и улучшения технологий защиты интеллектуальной собственности в эпоху ИИ.

#новости
Источник: ferra.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Иран планирует отправить человека в космос в течение следующих пяти лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
9
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
15
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
10
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Конгресс США отправил в отставку спикера Кевина Маккарти за выгодную Украине «сделку с демократами»
1
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
2
Магазины избавляются от моделей Core 12-го поколения — в американской рознице скидки достигают $90
+
Индия планирует запустить глобальную базу данных криптобирж к следующему году
+
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Valve начала разбанивать игроков в Counter-Strike 2, столкнувшихся с блокировками из-за Windows 7
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
80
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
30
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
8
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
37
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
16
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
100

Сейчас обсуждают

Shatun29
17:39
Как неожиданно))))))
В Киеве найден мертвым аудитор из США Мартин Харт, проводивший расследование по коррупции в ВСУ
Chimbal
17:39
А ты смотрю особо озабоченный?
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Апшеронский скакел
17:38
Да, не пишите вы под постами этого убогого, ему ещë бабки капают от ваших постов!
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
El Grechko
17:38
Т.е. производительность в играх окончательно по боку?
Глава AMD считает, что лидерство NVIDIA в искусственном интеллекте не предопределено
Chimbal
17:38
Оно заметно, так и сидишь в комментариях тужишься, что-то пытаешься еще выкидывать :)
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Chimbal
17:36
"доказать это окружающим" - это именно то, чем обычно занимаются фанатики линуксов, пытаясь перевести кривость линуксов в вину пользователя, я же просто пытаюсь пользоваться и рассказываю каково это, ...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Anakeen
17:35
Зато очень даже писатель.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Anakeen
17:34
А можно просто пользоваться и быть при этом абсолютно нормальным человеком. Не мазохистом, клепающим статейки про то как все хреново, но при этом продолжающим жрать кактус и пытающимся еще и доказать ...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Chimbal
17:34
Совершенно верно, только красноглазые что-то пытаются оправдываться рассказывая что в линуксах якобы всё прекрасно, это не линукс кривой, это пользователь тупой, типичный девиз линуксоидов :)
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
VRoman
17:33
Аналога уникальной B-die у DDR5 пока нет, поэтому классическая пропорция таймингов DDR соблюдается везде, где производитель пытается разогнать модули.
V-color выпускает комплекты памяти DDR5-5600 и 5800 со сверхнизкой задержкой CL26
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем