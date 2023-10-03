AAEON, дочерняя компания ASUS, представила компьютер UP Squared i12 Edge, предназначенный для промышленной автоматизации. Он оснащен процессором Intel Core 12-го поколения на базе платформы Intel Alder Lake-P. Максимальная конфигурация включает чип Core i7-1270PE, работающий на 16 потоках с максимальной частотой до 4,5 ГГц. Устройство имеет пассивное охлаждение и компактные размеры 130 × 94 × 68 мм.

UP Squared i12 Edge поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и может быть дополнительно расширен с использованием флеш-модуля до 128 ГБ. Также есть возможность подключения SSD формата M.2 2280 (PCIe 4.0 x4; NVMe) и модуля Wi-Fi/Bluetooth через M.2 2230 E-Key.

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Устройство оборудовано двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A, портом USB 3.2 Gen2 Type-C, двумя портами RJ-45 для сетевых подключений, интерфейсами HDMI 1.4b и DP 1.2, аудио разъемами и работает от источника питания 12 Вольт посредством DC-разъема. UP Squared i12 Edge поддерживает рабочие температуры от 0 до +60 °C и может быть установлен с помощью крепления VESA. Он совместим с операционными системами Windows 10 IoT Enterprise, Ubuntu 22.04 LTS и Yocto 4.