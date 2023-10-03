Компания Swissbit представила свою последнюю разработку - серию SSD N5200, спроектированных специально для использования в дата-центрах и корпоративных серверах. Эти накопители оснащены флеш-памятью 3D NAND eTLC и интерфейсом PCIe 4.0 x4 с соблюдением спецификации NVMe 1.4.

SSD N5200 доступны в двух вариантах: в форм-факторе SFF с коннектором SFF-8639 U.2 и в версии EDSFF E1.S с коннектором SFF-TA-1006 E1.S. В последней версии представлены модификации с разной толщиной - 5,5, 9,5 и 15 мм.

Объем накопителей составляет 1,92, 3,84 и 7,68 ТБ, а скорость последовательного чтения данных достигает 7000 МБ/с (6900 МБ/с у моделей E1.S). Скорость последовательной записи составляет 4200 МБ/с, а производительность в операциях произвольного чтения и записи достигает до 1 350 000 и 450 000 IOPS соответственно (190 000 IOPS для решений E1.S).

Устройства оборудованы буфером DDR4 DRAM и способны выдерживать более одной полной перезаписи данных в сутки (показатель DWPD) в течение пяти лет. Температурный диапазон работы охватывает от 0 до +70 °C, а среднее энергопотребление составляет 14,5 Вт.

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SSD серии N5200 поддерживают такие функции, как TCG OPAL 2.01 / AES-256, Secure Boot и Crypto Erase, а также обеспечивают защиту от сбоев электропитания. Поставки данной линейки SSD уже начались, и они предоставляют надежное и производительное хранилище данных для дата-центров и серверов.