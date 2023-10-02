Учёные из Казани рассказали, почему на данный момент нет смысла в постройке сетей 5G

Научный директор Института искусственного интеллекта и робототехники при Казанском федеральном университете, Дмитрий Чикрин, выразил свою точку зрения относительно сетей 5G и поделился мнением, что для среднестатистических пользователей, на данный момент, эта технология не предоставляет существенных преимуществ. По его мнению, в повседневной жизни пока нет областей, где 5G было бы действительно необходимо.

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Чикрин подчеркнул, что сети 4G уже обеспечивают пользователей приемлемой скоростью передачи данных, достигающей до 100 мегабит в секунду, и расширенная версия 4G+ может достигать скорости в 100-150 мегабит в секунду. Для большинства обычных пользователей эти показатели вполне достаточны.

Он также привел конкретный пример: для просмотра видео в формате Full HD с частотой кадров 60 в секунду требуется примерно 20 мегабит в секунду. Сравнив этот показатель с максимальной скоростью 4G, которая составляет 100-150 мегабит в секунду, становится понятно, что для большинства пользователей 5G, с его потенциальной скоростью до 500 мегабит в секунду, может пока быть избыточным.

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Чикрин также отметил, что хотя технология 5G появилась в России около четырех лет назад, она в основном используется для специализированных нужд. Некоторые из предлагаемых услуг 5G могут скорее являться маркетинговыми ходами операторов связи, чем реальными потребностями пользователей.