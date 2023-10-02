Dell представила новую модель игрового ноутбука Game Box G15, доступную по привлекательной цене менее $1000

Компания Dell представила свой новый игровой ноутбук Game Box G15, который выделяется привлекательной ценой, оцененной менее чем в $1000.

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Этот игровой ноутбук оснащен процессорами Core i5-13450HX или i7-13650HX и предлагает выбор видеокарты между NVIDIA RTX 4050 или RTX 4060, что позволяет адаптировать его под разные потребности пользователей.

Базовая конфигурация Game Box G15 включает процессор Core i5-13450HX, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель объемом 512 ГБ и графический ускоритель RTX 4050, и она доступна по цене всего $975 долларов.

Эта цена делает этот ноутбук одним из наиболее доступных предложений в игровой категории.Устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, который предлагает высокую частоту обновления в 240 Гц и яркость на уровне 400 нит, обеспечивая яркие и четкие изображения.

Кроме того, экран имеет высокий охват цветового пространства DCI-P3 на 99%, что делает его отличным выбором для игр и профессионального контента, требующего точной цветопередачи. Охлаждение устройства организовано эффективной системой, что позволяет поддерживать оптимальную температуру во время длительных игровых сессий.

В ноутбуке также имеется разнообразные порты, включая USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45 и Ethernet, что обеспечивает удобство при подключении различных устройств и аксессуаров.Game Box G15 от Dell предлагает игрокам и любителям игровых ноутбуков бюджетное решение с хорошей производительностью и качественным экраном, что делает его привлекательным вариантом на рынке.

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