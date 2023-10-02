Фанаты Grand Theft Auto (GTA) предполагают, что анонс GTA 6 может состояться 3 октября 2023 года, основываясь на анализе фазы Луны

Фанаты игры Grand Theft Auto (GTA) всегда были изобретательными, когда речь заходит о спекуляциях относительно GTA 6.

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Недавно Rockstar Games объявила о новом контенте для GTA Online, связанном с "Лунным фестивалем", и фанаты заметили на постере символ "VI", что может намекать на шестую часть этой популярной игры. Однако настоящая загадка началась, когда умные интернет-детективы решили проанализировать фазу Луны на постере.

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С их точки зрения, фаза Луны указывает на 3 октября 2023 года, что приводит к догадке, что анонс GTA 6 может состояться именно в этот день. Учитывая, что октябрь традиционно является месяцем анонсов и запуска новых частей серии GTA от Rockstar, эта теория может оказаться верной. Это, конечно же, остается лишь предположением, но фанаты надеются на скорый анонс долгожданной игры.